بعد إفراغ المسجد ومنع دخول المصلين.. عشرات المستوطنين يستبيحون الأقصى في أول أيام عيد الفصح اليهودي/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:58
وزارة الأوقاف تحذر من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني