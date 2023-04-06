وزارة الأوقاف تحذر من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

عمان – حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين من روابط وهمية تدعي أنها تعود للوزارة وتحمل شعارها، وتطلب الدخول إليها وتعبئة بيانات مطلوبة، للحصول على مساعدة مالية من الوزارة.

وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها، وتهدف للنصب والاحتيال على المواطنين، داعية الجميع لعدم التعامل مع أي رابط يصل إليهم باسم الوزارة أو المؤسسات التابعة لها ويدعي تقديم المساعدة المالية.

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