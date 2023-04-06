قصي خولي ونادين نجيم يودعان جمهور مسلسل “وأخيراً”/ فيديو

ودع نجما مسلسل “وأخيراً” قصي خولي، ونادين نجيم المتابعين وشخصيتي ياقوت وخيال، بعد عرض الحلقة الأخيرة منه.

فقد شارك قصي خولي عبر “إنستغرام” صورة له برفقة نادين من المشاهد الأخيرة للحلقة، وشكر كل من ساهم في إنجاز العمل والمتابعين على ثقتهم.

وقال: “وأخيرا حان موعد الوداع، واخيرا تجربة كان فيها الكثير الكثير ليحكى ويحكى بدأت منذ 9 شهور، اهم ما يحكى انه بفضل الله اولا وبفضل متابعتكم ومحبتكم وأيمانكم بأننا نقدم شيء يحترم ذائقتكم تصدر العمل من الحلقة 1 حتى اليوم الحلقة 15 والاخيرة وكان الرقم 1 في دول عربية واجنبية وهذا موثق”.

وأضاف: “عمل احبه واحترم فيه كل الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل من اصغر عامل إلى رأس الهرم”.

وتابع: “شكرا الشريك الكاتب والمخرج والشركاء والأخوة مؤسسة الصباح، وكل النجوم والممثلين الكرام والفنين والعاملين بكل مجالات هذه المهنة العظيمة”.

بدورها، شاركت نادين نجيم فيديو عبر ستوري إنستقرام، عبرت من خلالها عن شعورها بالحزن والفرح بالوقت نفسه، فهي سعيدة بـ الأصداء وردود الفعل الإيجابية حول المسلسل.

وحزينة لأنها الحلقة الأخيرة، قائلة: “شعوري غريب، زعلانة لأنها الحلقة الأخيرة ورح نودعكن ونشتقلكن”.

وبعد انتهاء الحلقة الأخيرة من المسلسل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل زفاف “خيال/نادين نجيم” و”ياقوت/قصي خولي”، وأشادوا بأداء النجمين وبجمال النهايات السعيدة كما وصفوها، حيث علقت متابعة: “يا هيك النهايات يا بلا”، وكتبت أخرى: “تمثيل محترف جدًا”.

وعلقت ثالثة على ثنائية نجيم وخولي: “ثنائي رائع كما في خمسة ونص، وعشرين عشرين”.

وتساءل متابعو العمل عن المشهد الأخير الذي تضمن وصول سيارة تضم مسلحين إلى مكان حفل زفاف “ياقوت” و”خيال”، متسائلين عن إمكانية وجود جزء ثان للعمل، حيث علق متابع: “كيف الأخيرة والنهاية ضلت مفتوحة، ما انتهت معناتا في تكملة”، وتساءلت أخرى عن السيارة قائلة: “شو قصة السيارة بالأخير”.

يذكر أن العمل من تأليف وإخراج أسامة عبيد، وإنتاج شركة الصباح، وهو من بطولة كل من نادين نجيم، وقصي خولي، ومنى واصف، وسعيد سرحان، ووسام صباغ، ووسام فارس وغيرهم من نجوم الدراما في سوريا ولبنان.