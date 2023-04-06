ضبط محاولة إدخال مخدرات لسجن لبناني بطائرة مسيّرة !!!

بيروت – ضبطت القوى الأمنية اللبنانية محاولة إدخال مخدرات لأحد أكبر السجون اللبنانية بواسطة طائرة مسيّرة.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن اللبناني في بيان، أنها ضبطت طائرة مسيرة فوق سطح سجن رومية المركزي وبعد الكشف عليها، تبيّن وجود كيس شفّاف مثبّت عليها بلاصق، بداخله 74 حبّة مخدّرة، ومادّة بيضاء اللون، وهاتف خلوي يحتوي على شريحة خط، وحافظة بيانات وسمّاعات أذن.

وأشارت المديرية إلى أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين بالعملية.

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