بعد إفراغ المسجد ومنع دخول المصلين.. عشرات المستوطنين يستبيحون الأقصى في أول أيام عيد الفصح اليهودي/ فيديو
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حبس ”لص إلكتروني” سرق دعم الخبز من منتفعي صندوق المعونة
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