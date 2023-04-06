بعد إفراغ المسجد ومنع دخول المصلين.. عشرات المستوطنين يستبيحون الأقصى في أول أيام عيد الفصح اليهودي/ فيديو

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي هذا الاقتحام في أول أيام عيد الفصح اليهودي، حيث ينفذ فيه المستوطنون جولات استفزازية وطقوس تلمودية داخل الأقصى، بحماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

وقبيل اقتحام المستوطنين،داهمت قوات الاحتلال الأقصى وعملت على إفراغ ساحاته من المصلين الذين تمكنوا من البقاء فيه، بوقت سابق.

وفجر اليوم الخميس، منعت قوات الاحتلال المصلين من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر، ما دفعهم لأدائها خارج أسوار المسجد وفي الشوارع المحيطة.

وقد شهد المسجد الأقصى ليلة أمس اقتحام اصهيونيا وإفراغا للساحات من المصلين عقب صلاة التراويح، وسبق ذلك عدوان واعتداء همجي تعرض له المعتكفون داخل المسجد القبلي.

وتتعالى الدعوات المقدسية بضرورة شد الرحال والحشد المستمر في الأقصى للرباط فيه والتصدي لمخططات المستوطنين إدخال قرابين الفصح وذبحها داخل باحاته.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، مساء امس الأربعاء، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي.

وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام لإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأفادت مصادر صحفية بأن “قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين داخل الأقصى وتطلق الرصاص المطاطي”.

وقال الهلال الاحمر القدس: “طواقمنا تعمل في محيط المسجد الاقصى واستلمت أول اصابة خرجت من المسجد الاقصى وبطريقها للمستشفى”.

وأكد الهلال: “طواقمنا تعاملت مع 6 إصابات خلال أحداث المسجد الأقصى الآن ونقلت إصابتين للمستشفى، وتم تقديم الإسعاف الأولي الميداني لباقي الإصابات”.

واندلعت مواجهات عنيفة داخل المسجد الأقصى في أكثر من منطقة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت أكثر من 400 مصل من داخله، وأوقعت إصابات في صفوف المصلين والمعتكفين، وحطمت بعض محتويات المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك.