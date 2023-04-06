بعد إفراغ المسجد ومنع دخول المصلين.. عشرات المستوطنين يستبيحون الأقصى في أول أيام عيد الفصح اليهودي/ فيديو
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جرينتش+2 01:56
التناقض بين ادانات الرسمية العربية للاعتداءات على الأقصى ومطالبتها بالتهدئة!!
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