عملية الدهس في تل ابيب تفضح ارتباك أمن العدو وتناقض رواياته، جراء تصاعد الاعمال الفدائية داخل كيانه وفي الضفة
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أين الفلسطينيون مما يجري في (إسرائيل) ؟؟
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