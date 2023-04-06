أجواء ربيعية اليوم الخميس، وارتفاع ملموس غدا وبعده

عمان – تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة.

وتكون الأجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهراً إلى جنوبية غربية نشطة السرعة على فترات ومثيرة للغبار، وخصوصا في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها السبت، لتصبح الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تثير الغبار، لا سيما في مناطق البادية.

وتغطي سماء المملكة الأحد، كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو7-8 درجات مئوية؛ وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق عدة، لا سيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 8، وفي مرتفعات الشراة 16 – 7، وفي مناطق البادية 24 – 12، وفي مناطق السهول 20 – 10، وفي الأغوار الشمالية 29 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 18، وفي البحر الميت 30 – 16، وفي خليج العقبة 30 – 18 درجة مئوية.

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