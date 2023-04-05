إصابات واعتقالات في المسجد الأقصى.. والمقاومة تقصف مستوطنات "الغلاف"، وعمليات إطلاق النار تتسع في الضفة
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لتفعيل اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين.. وزيرا خارجية السعودية وإيران يلتقيان في الصين غداً الخميس
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