تقليد أم كلثوم في برنامج برودكات يثير إستياءً واسعاً/ فيديو

أثار مقطع تقليد الفنانة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، في برنامج برودكات، ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجمهور عن استيائهم بسبب توجه بعض البرامج الرمضانية إلى تقليد النجوم الراحلين.

وقدم الممثل المتقمص لشخصية أم كلثوم، وصلة غنائية على أنغام صوتها العذب مقلدا ظهورها على المسرح بسخرية من تفاصيل إطلالتها وحركاتها لمدة تجاوزة الثلاث دقائق.

حتى قفازات أم كلثوم ومجوهراتها والنظارة الشمسية السوداء التي اضطرت لارتدائها بعد إصابتها بمضاعفات زيادة إفراز الغدة الدرقية، كل هذه التفاصيل قدمها القائمون على برنامج برودكات.

“كان لك معايا أجمل حكاية” مقطع قدمه برنامج برودكات في فقرة تقليد أم كلثوم، من أغنية أنساك الشهيرة، مع ظهور متقمص شخصيتها وهو يؤدي حركاتها على المسرح.

تفاعل الجمهور مع الحلقة، ووجه انتقادات للبرنامج بسبب تقليد أم كلثوم بطريقة ساخرة بعد وفاتها، مؤكدين أن الممثل بالغ في افتعال الحركات مما ابتعد به عن الشخصية.

آخرون قرروا الدفاع عن البرنامج لافتين إلى أن البرامج الكوميدية يجب أن تحمل منحى ساخراً، وإلا كيف يضحك الناس على الفقرة؟ وهي نفس النقطة التي أغضبت آخرين رأوا أن السخرية من الأموات لا تصح. وفق (ليالينا)

وقال البعض: “نسأل الله السلامة والعافية يا رب.. أغلب البرامج السنة هذه تقليد أموات.. مافي اي متعة في الموضوع أبدا”، “خلاص ما عد حصلتوا شي تتكلمون فيه غير الأموات، خافوا الله في أنفسكم وذكروهم بدعوة صادقة في هذا الشهر الكريمن لا حول ولا قوة إلا بالله”.