غضبة الأقصى قد تُشعل كل جبهات إسرائيل.. تفعيل القبة الحديدية في سماء الجليل، وغالانت يوعز بالبقاء قيد الاستعداد
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جرينتش+2 09:03
بوتين: سوريا شريكنا وحليفنا الموثوق به في العالم العربي، وسوف نواصل تقديم الدعم لها لإعادة الإعمار
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