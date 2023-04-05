“المستقلة للانتخاب” تنشر أسماء المرشحين الأولية لرئاسة بلدية باب عمان

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحين الأولية الذين تم قبول طلبات ترشحهم لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023، وفقا للتعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2021، والخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح أي من المرشحين ضمن حدود المجلس البلدي أو دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها أيام ( الجمعة والسبت والأحد ) الموافق (9،8،7/ 4/2023).

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023، في التاسع والعشرين من شهر نيسان الحالي، وذلك بعد أن قامت وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ الهيئة بشغور مقعد رئيس البلدية بسبب وفاته.

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