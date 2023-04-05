ارتفاع عدد سكان الأردن الى 11 مليونا و302 ألف نسمة

عمان – ارتفع عدد سكان الأردن، نهاية عام 2022، إلى 11 مليونا و302 ألف نسمة، حسب الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

ووفقاً لأرقام الكتاب الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فإنّ الزيادة السنوية بلغت ما مقداره 245 ألف نسمة، عن عام 2021 الذي قدر عدد سكان المملكة في نهايته بنحو 11 مليونا و57 ألف نسمة.

وبحسب الجداول، فقد تفوقت أعداد الذكور المقدرة 5 ملايين 984 ألف نسمة على أعداد الإناث التي قدرت بـ 5 ملايين و318 ألفا.

وبما يخص الفئات العمرية الأكثر، شكلت الفئة العمرية من 5-9 سنوات، أكبر نسبة من إجمالي السكان حيث وصلت 12.3% من مجموع السكان تلتها الفئة العمرية من 0-4 سنوات التي بلغت 11.5%، وجاءت في المرتبة الثالثة الفئة العمرية 10-14 سنة والتي سجلت 10.6% من مجموع السكان، في حين سجلت الفئة العمرية 60-64 أدنى نسبة سكانية حيث وصلت 1.8% من مجموع السكان.