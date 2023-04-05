غضبة الأقصى قد تُشعل كل جبهات إسرائيل.. تفعيل القبة الحديدية في سماء الجليل، وغالانت يوعز بالبقاء قيد الاستعداد
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جرينتش+2 09:02
ارتفاع عدد سكان الأردن الى 11 مليونا و302 ألف نسمة
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