أجواء ربيعية لطيفة في معظم المناطق اليوم الاربعاء وغدًا

عمان – يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر تثير الغبار أحيانا في ساعات ما بعد الظهر.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى جنوبية غربية.

ويستمر الارتفاع على درجات الحرارة يوم السبت، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، لذا تبقى الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وتكون أكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 9، وفي مرتفعات الشراة 17 – 7، وفي مناطق البادية 24 – 9، وفي مناطق السهول 21 – 10، وفي الأغوار الشمالية 27 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 16، وفي البحر الميت 28 – 15، وفي خليج العقبة 30 – 16 درجة مئوية.

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