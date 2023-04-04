الكرملين: انضمام فنلندا لحلف الناتو يُشكّل تفاقماً آخر للوضع، ويُعتبر تعدياً على أمن روسيا يقتضي منا إتخاذ تدابير مضادة
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مصرع تاجر مخدرات أطلق النار على رجال الأمن جنوب عمان
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