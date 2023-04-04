مصرع تاجر مخدرات أطلق النار على رجال الأمن جنوب عمان

عمان 4 نيسان (بترا) – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّه وبعد جمع المعلومات عن أحد تجّار المخدرات ومروجيها وتحديد مكان وجوده اليوم الثلاثاء، جنوب العاصمة عمان، تحركت قوّة أمنيّة للمكان وعند محاولة القبض عليه، بادر بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة وتم تطبيق قواعد الاشتباك لحين ضبطه وكان برفقته شخصان آخران، وتبينت إصابته بعيار ناري وأُسعف للمستشفى، وما لبث أن فارق الحياة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى ضبط السلاح الناري المُستخدم، ومجموعة من المواد المخدرة، وتم ضبط الشخصين اللذين كانا برفقته، وهما من المشبوهين بقضايا المخدرات، وستتم إحالتهما إلى القضاء .

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