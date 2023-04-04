طقس دافئ اليوم الثلاثاء، ولطيف الاربعاء والخميس

عمان – يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق و أكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتبقى الأجواء الخميس، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 11، وفي مرتفعات الشراة 23 – 9، وفي مناطق البادية 30 – 11، وفي مناطق السهول 28 – 12، وفي الأغوار الشمالية 32 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 16، وفي البحر الميت 33 – 15، وفي خليج العقبة 35 – 16 درجة مئوية.

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