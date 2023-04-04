استقبال طلبات الممرضين الأردنيين للعمل بألمانيا مستمر حتى الخميس

أعلنت وكالة العمل الألمانية أن برنامج “تربل ون” سيواصل ضمن جولته الثانية استقبال طلبات الممرضين الأردنيين الراغبين بالعمل في جمهورية ألمانيا الاتحادية حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الوكالة الألمانية، في بيان صحافي، أن عدد الطلبات المقدمة من ممرض/ ممرضة للعمل في ألمانيا ضمن هذا البرنامج وصل إلى نحو 240 طلبا، فيما تزال الفرصة متاحة لتقديم الطلبات.

وأعلنت الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة بوكالة العمل الاتحادية في ألمانيا (BA) بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Giz) ووزارة العمل في إطار برنامج تربل ون، أخيرا عن فتح باب التقديم لوظيفة ممرض/ ممرضة من حملة درجة البكالوريوس في التمريض، للعمل في ألمانيا.

ويدار برنامج “تربل ون” من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويهدف إلى ضمان توفير فرص عمل طويلة الأمد في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويعمل على دعم المشاركين في البرنامج للحصول على التدريب في اللغة الألمانية ومن ثم الالتحاق بالعمل وتأمين تذاكر السفر للممرضين بتمويل من البرنامج، وبعد الالتحاق في العمل يعمل البرنامج على دعم إدماج الممرضين في بيئة العمل الألمانية.

وحددت الوكالة الألمانية شروطا لتقديم الطلبات، تتمثل في أن يكون مقدم الطلب أردني الجنسية، وحاصلا على درجة البكالوريوس في التمريض وحاصلا على تصريح مزاولة مهنة ساري المفعول من وزارة الصحة الأردنية وان يكون ممرضا معتمدا.

ودعت الوكالة الألمانية المهتمين إلى الاطلاع على المعلومات والتقدم للوظائف من خلال الرابط:

(https://cloud-71.datenbanken24.de/apps/giz_bewerber/public.nsf/DataForm?openform&Intern&FN=F2).

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