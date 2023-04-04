استشهاد مواطنين سوريين جراء عدوان صاروخي إسرائيلي غادر، فجر اليوم الثلاثاء، على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية

دمشق- سانا وسبوتنيك

استشهد مدنيان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه ” في تمام الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف البيان: إن العدوان “أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وفي التفاصيل، فقد شمل الهجوم الأول منطقة عسكرية حيث استهدف الطيران الإسرائيلي قاعدة للدفاع الجوي السوري في تل الصحن (شمال الحدود السورية الأردنية بنحو 15 كم) بريف محافظة السويداء الشرقي.

واستطاعت الصواريخ الاعتراضية السورية اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية، ودمرتها قبل وصولها إلى أهدافها.

أما المنطقة الثانية فكانت مصنعا مدنيا للزجاج في منطقة (الكسوة) بريف دمشق الجنوبي (نحو 15 كم جنوب مدينة دمشق).

وذكر مصدر في غرفة صناعة ريف دمشق لـوكالة “سبوتنيك”، أن أحد الصواريخ الإسرائيلية استهدف معملا للزجاج في منطقة (الكسوة) الصناعية جنوب العاصمة دمشق.

وأشار المصدر، إلى أن العدوان على معمل الزجاج أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخرين، معظمهم جراحهم خطيرة.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق – سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023

وهذا العدوان الإسرائيلي هو الرابع في أقل من أسبوع، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية العاصمة السورية دمشق وريفها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ويوم أمس الأحد، شن إسرائيل عدوانا جديدا على مدينة حمص وريفها مما تسبب في إصابة 5 عسكريين.