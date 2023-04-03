استشهاد الشابين محمد أبو بكر، ومحمد الحلاق برصاص العدو، اليوم الاثنين، واعتقال شابين خلال اقتحام وسط نابلس/ فيديو
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وزارة الصناعة تدعو المواطنين للابلاغ عن اية تجاوزات لاسعار السلع
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