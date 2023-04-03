وزارة الصناعة تدعو المواطنين للابلاغ عن اية تجاوزات لاسعار السلع



عمان – حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 264 مخالفة منها 48 عدم التزام بالسقوف السعرية للدجاج.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن عدد الجولات الميدانية على الأسواق من بداية الشهر الفضيل بلغت نحو 300 جولة، تم خلالها زيارة 4700 منشأة، لافتة إلى استمرار حملات الرقابة المكثفة على الأسواق وضمن جولات رقابية صباحية ومسائية.

ودعت الوزارة المواطنين مجددا للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على هاتف الوزارة رقم 065661176 / معان 032131068/ المفرق 026232368/ الزرقاء 053983885/ جرش 026351661/ مأدبا 053244262/ الكرك 032351132 / الطفيلة 032241191/ العقبة 032015562 / عجلون 02/6422181 / البلقاء 053554835 / واربد 027277715.