“حماية المستهلك” تناشد المواطنين مقاطعة السلع المرتفعة الاسعار

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك السلع مرتفعة الثمن بسبب المغالاة في اسعارها من قبل بعض التجار مستغلين حاجة المواطنين اليها في شهر رمضان المبارك وضعف الرقابة ورفض الجهات الرسمية السماح بالاستيراد لسد النقص الحاصل لبعض السلع مثل مادتي الموز والليمون حيث وصل سعر بيعها الى دينار وربع ودينار ونصف.

وقال الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية إنهم تلقوا منذ بداية الشهر الفضيل مئات الشكاوى من المواطنين من كافة محافظات المملكة حول الارتفاعات المتتالية التي شهدتها اسعار السلع الاساسية، وخاصة الخضار والدجاج واللحوم الحمراء بسبب استغلال بعض التجار من جهة وبسبب التهافت على الشراء بكميات زائدة عن حاجتهم لهذه السلع مما ساهم في ارتفاع اسعارها من جهة أخرى، ودون أن تتخذ الجهات الرسمية ذات العلاقة اية اجراءات من شأنها التخفيف على المواطنين ووضع حد للتجار ضعيفي الأنفس.

واضاف عبيدات إن ارتفاع اسعار السلع الاساسية اصبح يشكل الآن عبئا ثقيلا على كاهل الطبقتين الوسطى والفقيرة نتيجة لضعف القوة الشرائية لدى هاتين الطبقتين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها نتيجة للارتفاعات المتتالية على اسعار السلع مع بقاء الأجور والرواتب التي يحصلون عليها ثابتة منذ عدة سنوات.

واستهجن الدكتور عبيدات التصريحات من قبل بعض التجار أو المدافعين عنهم بأنهم يبذلون الجهود من أجل توفير كافة السلع الأساسية وغير الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة وغير مجحفة بحق المواطنين ولكن المتابع لهذا الشأن يعي تماما أن هذا الكلام غير صحيح وان ارتفاع اسعار السلع بات مسلسلا لا نهاية له في ظل صمت رسمي.

وناشد الدكتور محمد عبيدات ربات البيوت الى ترشيد الاستهلاك والشراء بعقلانية وعدم الشراء الا المتطلبات الضرورية التي تحتاجها الأسرة واختيار الاوقات المناسبة للشراء والانتباه جيدا الى العروض المقدمة على بعض السلع من حيث تاريخ الانتهاء والصلاحية والسعر وحجم وكمية هذه المواد.ذلك أن الشراء باعتدال وعقلانية ومقاطعة شراء السلع المرتفة هو افضل طريقة للدفاع عن جقهم بعيش حياة كريمة وللرد على المحتكرين الذين يستغلون حاجتهم.

كما ناشد الدكتور أرباب وربات البيوت في الضواحي والقرى والمخيمات والبوادي وكل من يمتلك مساحة يمكن استغلاها والاستفادة منها في زراعة اشجار الليمون أو زراعة البندوره والباميا والبازيلا والورقيات كالخس والنعنع والبقدونس وغيرها من الاشجار التي يمكن أن تساهم في التخفيف من فاتورة الشراء المنزلية.