تعليمات الحِرف والأشغال اليدوية الممنوع ممارستها لغير الأردنيين

استشهاد الشابين محمد أبو بكر، ومحمد الحلاق برصاص العدو، اليوم الاثنين، واعتقال شابين خلال اقتحام وسط نابلس/ فيديو
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