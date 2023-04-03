ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدًا، وانخفاضها الاربعاء والخميس

عمان – ترتفع درجات الحرارة اليوم الاثنين، بشكل ملموس، لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الاجواء ربيعية معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ودافئة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع اخر قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً ، تتحول في ساعات ما بعد الظهر الى جنوبية غربية.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

كما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الخميس، وتكون الاجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 12، وفي مرتفعات الشراة 21 – 10، وفي مناطق البادية 29 – 14، وفي مناطق السهول 27 – 13، وفي الأغوار الشمالية 30 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 21، وفي البحر الميت 31 – 20، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.

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