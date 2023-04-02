صحيفة أمريكية تتحدث عن لقاء بين السيسي والأسد، وإعادة العلاقات الدبلوماسية المصرية - السورية، أواخر الشهر الجاري
أهم العناوين
جرينتش+2 02:57
وثيقة تاريخية سرية… صحيفة عبرية تكشف رغبة هرتزل في إقامة “دولة يهودية” في المغرب قبل فلسطين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني