صحيفة أمريكية تتحدث عن لقاء بين السيسي والأسد، وإعادة العلاقات الدبلوماسية المصرية - السورية، أواخر الشهر الجاري
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نتنياهو يشيد بإعدام الشهيد العصيبي ويهدد الفلسطينيين وحزب الله وايران
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