طقس مشمس ولطيف اليوم الاحد، وربيعي معتدل غدا وبعده

عمان – ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد، وتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الاجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الاجواء ربيعية معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الثلاثاء، وتسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات، وتكون الأجواء دافئة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ يوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 8، وفي مرتفعات الشراة 16 – 6، وفي مناطق البادية 23 – 11، وفي مناطق السهول 21 – 13، وفي الأغوار الشمالية 27 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 18، وفي البحر الميت 28 – 17، وفي خليج العقبة 29 – 17 درجة مئوية.

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