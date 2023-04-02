سوريا تقترب من العودة للجامعة العربية بوساطة مصرية – سعودية

كشفت وكالة رويترز أن سوريا تقترب من العودة إلى جامعة الدول العربي، وذلك بعد أنباء عن قرب استئناف العلاقات بين دمشق والرياض.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصدر أمني مصري، امس السبت، ان زيارة وزير خارجيته فيصل المقداد الحالية للقاهرة تأتي فى هذا الصدد.

وكانت الجامعة العربية قد علقت عضوية سوريا في عام 2011 ردا على قمع الأسد للاحتجاجات على حكمه.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مصري قوله إن سوريا تهدف إلى العودة عبر وساطة مصرية سعودية، مؤكدا أن زيارة المقداد للقاهرة تهدف إلى إرساء خطوات تلك العودة الوشيكة.

وتمثل زيارة المقداد، وهي الأولى الرسمية لوزير خارجية سوري للقاهرة منذ أكثر من عشر سنوات، أحدث مؤشر على إصلاح العلاقات بين الدول العربية والرئيس السوري بشار الأسد.

وقبل أيام، كشفت وزارة الخارجية السعودية عن “بدء مباحثات مع وزارة الخارجية السورية”، بشأن استئناف تقديم الخدمات القنصلية في البلدين.

وجاء ذلك، بعد نحو أسبوعين من قرار السعودية و إيران استئناف العلاقات فيما بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، بعد 7 سنوات من التوترات بين البلدين، وذلك بوساطة صينية.