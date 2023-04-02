إصابة خمسة عسكريين سوريين جراء عدوان صاروخي إسرائيلي فجر اليوم الاحد على بعض النقاط في حمص وريفها
أهم العناوين
جرينتش+2 09:36
سوريا تقترب من العودة للجامعة العربية بوساطة مصرية – سعودية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني