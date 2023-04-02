إصابة خمسة عسكريين سوريين جراء عدوان صاروخي إسرائيلي فجر اليوم الاحد على بعض النقاط في حمص وريفها
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العصيبي شهيد القدس والأقصى والشرف والكرامة
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