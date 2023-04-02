إصابة خمسة عسكريين سوريين جراء عدوان صاروخي إسرائيلي فجر اليوم الاحد على بعض النقاط في حمص وريفها

دمشق- سانا

أصيب خمسة عسكريين بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف، اليوم الاحد، بعض النقاط في حمص وريفها.

وقال مصدر عسكري، في تصريح لسانا: “حوالي الساعة 00:35 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص وريفها”.

وأضاف المصدر: إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

هذا الهجوم الإسرائيلي الغادر هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق يوم الجمعة، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.

ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.