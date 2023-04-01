نيويورك تايمز: شركة كوشنر (صهر ترامب) تحصل على استثمارات بمئات الملايين من دول خليجية، ابرزها قطر والأمارات

استشهاد الشاب محمد العصيبي، قبيل منتصف الليل، برصاص قوات العدو، عند أحد الابواب المؤدية للمسجد الأقصى/ فيديو
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