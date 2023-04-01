منى زكي بملابس السجن بآخر مشاهد مسلسل “تحت الوصاية”/ فيديو

تواصل الممثلة المصرية منى زكي تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل “تحت الوصاية” الذي سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وقد ظهرت زكي وهي تصور مشاهدها بملابس السجن البيضاء ومعها 4 سيدات أخريات، من أمام مجمع محاكم الإسكندرية، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية، بمنطقة كورنيش وسط المدينة.

وكان المخرج محمد شاكر خضير، قد كشف أن المسلسل “مختلف كليا” بالأحداث والوقائع التي يرويها على الجمهور.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “تحت الوصاية مسلسل مختلف عليا وعلى منى زكي وكل الناس والمشاركين؛ لأنه بيدور في عالم كنا نعرف عنه قليلا جدا قبل التحضير للمسلسل، والجمهور سيندهش”.

وتدور قصة مسلسل “تحت الوصاية” في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش “حنان” وزوجها “عادل” الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان “الصيد” والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

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