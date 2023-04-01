استشهاد الشاب محمد العصيبي، قبيل منتصف الليل، برصاص قوات العدو، عند أحد الابواب المؤدية للمسجد الأقصى/ فيديو
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منى زكي بملابس السجن بآخر مشاهد مسلسل “تحت الوصاية”/ فيديو
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