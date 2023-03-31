ربع مليون فلسطيني يؤدون اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:52
400 مليون دينار خسائر الخطوط الملكية الأردنية حتى نهاية 2022
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني