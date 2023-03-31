400 مليون دينار خسائر الخطوط الملكية الأردنية حتى نهاية 2022

كشف مدقق الحسابات لشركة الملكية الأردنية، في إفصاح نشر على موقع بورصة عمّان، أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت نحو 400 مليون دينار حتى 31 كانون الأول من 2022؛ مما يتجاوز رأسمالها.

كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بقيمة 144.9 مليون دينار؛ مما يشير إلى وجود شك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار.

وبين مدقق حسابات الشركة، أن المادة رقم 266 في قانون الشركات لسنة 1997 وتعديلاته تنص على أنه في حالة زيادة الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة العامة عن 75% من رأسمالها فيجب تصفية الشركة، إلا إذا قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي زيادة رأس مال الشركة أو معالجة وضع الخسائر.

وبين مدقق حسابات الشركة، أن مجلس الوزراء قد فوض، في 18 أيار 2022، وزارة المالية بالسير بإجراءات رفع رأس مال الشركة بقيمة 70 مليون دينار على شريحتين، تم استلام 35 مليون دينار خلال أيار 2022، وتم استلام الباقي في آب 2022.