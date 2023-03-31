قاتَل اللهُ الغرور.. أبن سلمان يُبلغ الأمريكان أنه قادر على إزاحة السيسي، أو أي زعيم عربي من منصبه إذا أراد ذلك

كشف كتاب “صعود بن سلمان إلى السلطة” تفاصيل مناقشات جرت سابقاً بين ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة، وبين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، والذي تحدث فيه عن قدرته على إزاحة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أو أي زعيم عربي عن منصبه إذا أراد ذلك.

هذا الكتاب الذي كتبه الأمريكي بن هابرد، مدير مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية السابق في الرياض، نقل في فصله الخامس، تفاصيل استضافة بن سلمان بقصره في جورج تاون لكيري على العشاء، إبان فترة تولي الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وروى الكاتب أنّ المساء بدأ بجلسة محادثات في غرفة الجلوس بالطابق الأرضي للقصر، مشيراً إلى أنّ بن سلمان بدأ بالنظر إلى البيانو، فسأله كيري إن كان يعرف العزف، ليفاجئه بالجلوس وعزف مقطوعة موسيقية متقنة.

ونظراً لعداء الوهابية للموسيقي، من وجهة نظر الكاتب، لم يتوقع مضيفو بن سلمان بأنه يعرف العزف.

وحسب الكتاب، فقد انتقل الجميع بعد ذلك لغرفة في الجزء السفلي من القصر، حيث تقع غرفة طعام تطلّ على الحديقة الخلفية، وفي أثناء مناقشة سياسات الشرق الأوسط، فاجأ بن سلمان مضيفَه باقتراحه أنه يستطيع تحديد مَن يحكم في أي مكان في العالم العربي.

وقال: “إذا أردت خروج السيسي فسيخرج”، في إشارة إلى الرئيس المصري.

وأوضح هابرد في كتابه، بأن أحدا من المسؤولين الأمريكيين الحاضرين لم يعرف مدى جدية حديث ولي ولي العهد السعودي آنذاك، ولكن حينما وصل التقرير الرسمي عن العشاء للبيت الأبيض، فوجئ كثيرون بغرور الأمير بن سلمان.

يشار إلى أن كتاب “صعود بن سلمان إلى السلطة” في السعودية، يكشف تفاصيل الصراع الملكي الذي أدى الى وصول الملك سلمان إلى الحكم وابنه، والتفاصيل التي أدت إلى اختيار سلمان لابنه محمد بين بقية أبنائه لنقل السلطة من الجيل الثاني للعائلة المالكة إلى الجيل الرابع.

ويقول الكتاب إنّ بن سلمان كانت لديه طموحات كاسحة منذ سنوات شبابه المبكرة، وإنه كان يسعى للسلطة مبكرًا، مدّعيًا أنه يريد إعادة تشكيل المملكة شديدة الانعزال والتحفظ.

وأوضح الكتاب أنه عندما تولى والده المسن العرش في عام 2015، حصل بن سلمان على فرصته.

وقال إنه بصفته الحاكم العملي، أجرى تغييرات جذرية، وعمل بإصرار لإصلاح اقتصاد المملكة، وتخفيف قواعدها الاجتماعية الإسلامية الصارمة ومواجهة الأعداء القريبين، وخاصة إيران.

ولفت الكتاب إلى أنّ رؤية بن سلمان في البداية جذبت المعجبين في الداخل والخارج، لأنه أقنع الدول الأخرى بأنّ الوقت قد حان للمراهنة بشكل كبير على المملكة، لكن مع مرور الوقت تلاشى بريق المصلح الشاب صاحب الرؤية، مما جعل كثيرين يتساءلون عما إذا كان بن سلمان في الواقع ديكتاتورًا طموحًا يؤدي افتقارُه إلى الخبرة وقراراته المتهورة إلى زعزعة الاستقرار في أكثر مناطق العالم تقلبًا.

وقدّم بن هابرد في كتابه، استنادًا إلى سنوات من التقارير ومئات المقابلات السرية، رؤًى جديدة حول التدخل العسكري السعودي الكارثي في اليمن، والاعتقال الغريب لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والاعتقال المفاجئ لمئات الأمراء ورجال الأعمال، بالإضافة الى أكبر فضيحة تمثلت في القتل الوحشي للصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد مسؤولين سعوديين على صلة ببن سلمان، في جريمةٍ صدمت العالم.

المصدر – الخليج الجديد