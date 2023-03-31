ربع مليون فلسطيني يؤدون اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة/ فيديو
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عبد الحليم شخصية محورية في أعمال أدبية وصديق الأدباء
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