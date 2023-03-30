وفاة شخص وإصابة 4 اخرين بمشاجرة في منطقة ابو علندا قرب عمان

كشف مصدر امني ، مساء اليوم الخميس ، عن وقوع مشاجرة عائلية في منطقة ابو علندا شرقي العاصمة عمان نتج عنها وفاة شخص بعيار ناري وإصابة (4) أشخاص اخرين

واضاف المصد، انه قد جرى إسعاف المصابين إلى المستشفى، فيما تم ضبط عدد من الاطراف.. والتحقيقات جارية