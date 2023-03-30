إصابة عسكريين سوريين أثنين جراء عدوان إسرائيلي غادر استهدف بالصواريخ محيط مدينة دمشق فجر اليوم الخميس

دمشق-سانا

أصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان “أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية”.

ومن جانبه، أفاد مراسل “سبوتنيك”، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية، دمشق.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك” إن مضادات الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق‎‎.

وأضاف المصدر الأمني إن: “طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل جنوب غرب سوريا، باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط العاصمة دمشق”.

وأشار المصدر إلى أن: “الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت للعدوان الإسرائيلي ونجحت بالتصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها”.

وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.

وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.