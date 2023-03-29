توماس فريدمان: نتنياهو يمثل خطراً على المصالح الأميركية، ويتسبب في زعزعة استقرار الأردن، وتقويض اتفاقات أبراهام، وإشعال حرب أهلية
أهم العناوين
جرينتش+2 10:44
يُعاد ترديدها كل عام.. 10 من أشهر أغاني شهر رمضان/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني