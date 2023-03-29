يُعاد ترديدها كل عام.. 10 من أشهر أغاني شهر رمضان/ فيديو

في كل عام لا تكتمل فرحة الاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم، الا باستعادة ما قدّمه المغنون والمنشدون العرب من أغان وأناشيد في استقباله.

ورغم أن بعضها يعود إلى أكثر من 80 عامًا، إلا أنها لا تزال حاضرة في ذاكرة الناس بوصفها أيقونة من أيقونات شهر الصيام.

وهنا وقفة مع 10 من ابرز هذه الاغنيات الروحية الجميلة..

1- رمضان جانا

أشهر الأغاني الرمضانية على الإطلاق، وتُعتبر بمثابة إعلان رسمي لقدوم الشهر الفضيل في مصر. غنّاها محمد عبد المطلب قبل نحو 80 عامًا، ويُقال إنه تردّد بدايةً في قبول غنائها، لكنه وافق فيما بعد بسبب حاجته إلى المال.

كتب كلماتها الشاعر حسين طنطاوي، ولحّنها محمد الشريف. ويقول عبد المطلب في مطلعها: “رمضان جانا وفرحنا بيه/ بعد غيابه وبقاله زمانه/ غنوا وقوله شهر بطوله/ غنوا وقوله أهلًا رمضان”.

2- وحوي يا وحوي إياحه

تُعتبر أقدم أغنية رمضانية على الإطلاق، حيث قدّمها أحمد عبد القادر لأول مرة عام 1937، واشتُهر بها دون بقية أغانيه. ويُقال إن “وحوي” تعني “اقتربَ”، و”إياحه” تعني “الهلال”، ولذلك جرى استخدامها في الغناء لقدوم الشهر الفضيل.

الأغنية من كلمات الشاعر حسين حلمي المانسترلي، وألحان أحمد عبد القادر نفسه الذي يقول في مطلعها: “وحوي يا وحوي إياحه/ روحت يا شعبان إياحه/ وحوينا الدار جيت يا رمضان”.

3- هلّت ليالي حلوة

غنّى فريد الأطرش هذه الأغنية في أول أيام شهر رمضان، عام 1956، على مسرح قصر النيل في القاهرة.

الاغنية من كلمات الشاعر بيرم التونسي وألحان فريد نفسه الذي يقول فيها: “هلّت ليالي حلوة وهنية/ ليالي رايحة وليالي جاية/ فيها التجلي دايم تملي/ ونورها ساطع من العلالي/ هلّت ليالي هلّت ليالي”.

4- كريم يا شهر الصيام

بثّت الإذاعة المصرية هذه الأغنية للمطربة نجاة الصغيرة في منتصف شهر رمضان عام 1957، وحققت حينها نجاحًا كبيرًا جعلها واحدة من أهم أغاني شهر الصوم،

الاغنية من كلمات الشاعر عبد المنعم السباعي، وألحان أحمد عبد القادر. وتقول نجاة في بدايتها: “كريم يا شهر الصيام والصبر والبركات/ كريم يا شهر السلام في الأرض والسموات/ كريم يا شهر الهنا يا للي بقالك سنة غايب بعيد عننا”.

5- أهو جه يا ولاد

لفرقة “الثلاثي المرح” (سهام توفيق وصفاء لطفي وسناء الباروني) العديد من الأغاني حول رمضان، لكن أشهرها على الإطلاق أغنية “أهو جه يا ولاد” التي كتبت كلماتها نبيلة قنديل، ولحّنها علي إسماعيل، وغنّتها الفرقة عام 1959.

6- كلك معاني يا شهر الصيام

غنّت فايزة أحمد هذه الأغنية في ستينيات القرن الفائت، وهي من كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد فوزي.

تقول فايزة في مطلعها: “غني بالمعاني ودايمًا كريم/ روايحك بشاير وفرحة ونعيم/ وأنوار هلال وبدرك وقدرك”.

7- مرحب شهر الصوم

اختارتها لجنة النصوص في الإذاعة المصرية، برئاسة الموسيقار محمد حسن الشجاعي، لتكون الأغنية الرسمية لشهر رمضان 1966.

كتب كلماتها الشاعر محمد علي أحمد، ولحّنها وغنّاها عبد العزيز محمود بطلب من الشجاعي نفسه. حيث يقول في مطلعها: “مرحب شهر الصوم مرحب/ لياليك عادت في أمان/ بعد انتظارنا وشوقنا إليك/ جيت يا رمضان”.

8- والله بعودة يا رمضان

لهذه لأغنية حكاية طريفة، إذ يُروى أن المطرب محمد قنديل غنّاها مدفوعًا بغيرته من نجاح أغنيتي “رمضان جانا” و”حوي يا وحوي إياحه”، وبهدف منافستهما أيضًا.

الأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار جمال سلامة. يقول قنديل في مطلعها: “رمضان رمضان/ والله بعودة يا رمضان/ يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران”.

9- هاتوا الفوانيس يا ولاد

يُقال إنها أول أغنية تُقدّم في الإذاعة المصرية طوال أيام شهر رمضان.

كتب كلماتها الشاعر عبد العزيز سلام، ولحّنها وغنّاها محمد فوزي الذي يقول في مطلعها: “هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس/ حَ نزف عريس يا ولاد.. حَ نزف عريس”.

10- أهلًا رمضان

قدّم المطرب عبده السروجي عدة أغانٍ حول رمضان، أشهرها “أهلًا رمضان” التي لم تحظ بالشهرة التي نالتها الأغاني السابقة. لكنها، مع ذلك، تُعتبر من أهم الأغاني التي أُنشدت في استقبال الشهر الفضيل.

كتب كلماتها الشيخ محمد الفيومي، ووضع ألحانها محمد قاسم.