توماس فريدمان: نتنياهو يمثل خطراً على المصالح الأميركية، ويتسبب في زعزعة استقرار الأردن، وتقويض اتفاقات أبراهام، وإشعال حرب أهلية
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مديرية الأمن العام تحذر من الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة
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