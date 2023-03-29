مديرية الأمن العام تحذر من الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة

حذرت مديرية الأمن العام من الحالة الجوية المتوقعة، خلال الساعات المقبلة، لا سيما تدني الرؤية الأفقية على الطرق في المناطق الجنوبية والشرقية؛ بسبب الرياح الشديدة المثيرة للغبار، ومن المتوقع أن تشهدها تلك المناطق.

ودعت المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، والاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية.

وأكدت إدارة الدوريات الخارجية جاهزيتها، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة في الساعات القادمة ومتابعة حالة الطرق الخارجية، حفاظاً على سلامة مستخدميها، مهيبة باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب السرعات العالية على الطرق الداخلية والخارجية والتعاون مع الدوريات المنتشرة المتواجدين، للدلالة والإرشاد.

كما شددت على عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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