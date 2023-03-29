لإطالة عمرك.. عليك المشي 6 كيلومترات ونصف كل أسبوع

يساهم المشي 8 آلاف خطوة أو ما يعادل نحو 6.4 كيلومترات مرة أو مرتين في الأسبوع في الحد بدرجة كبيرة من خطر الموت المبكر، وفق ما أظهرت دراسة نشرت، امس الثلاثاء.

ومن المعروف أساساً أن ممارسة النشاط البدني المنتظم تقلل من خطر الوفاة، لكنّ الدراسة المنشورة في مجلة “غاما نتوورك أوبن” تتناول الفوائد الصحية للمشي القوي لبضعة أيام فقط في الأسبوع.

فقد تبيّن للباحثين أن الذين يمشون 8 آلاف خطوة أو أكثر مرة أو مرتين في الأسبوع، أقل عرضة للوفاة بنسبة 14.9 بالمئة خلال فترة 10 سنوات من أولئك الذين لا يمشون بهذا القدر.

أما أولئك الذين يمشون مثل هذه المسافات الطويلة 3 إلى 7 مرات في الأسبوع، فهم عرضة للوفاة بدرجة أقل بنسبة 16.5 بالمئة.

وتتجلى منافع المشي لمسافات تبلغ 8 آلاف خطوة فما فوق مرة أو مرتين في الأسبوع بصورة أكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

ولاحظ العلماء أن الدراسة بيّنت “وجود صلة بين عدد الأيام التي يمشي فيها شخص ما كل أسبوع 8 آلاف خطوة فما فوق، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكل الأسباب الأخرى”.

واستنتجوا من الدراسة أن “في إمكان الأفراد تحقيق منافع صحية كبيرة من المشي بضعة أيام فحسب في الأسبوع”.

وقد استند الباحثون في هذه الدراسة إلى الخطوات اليومية التي سجلها المشاركون بين عامي 2005 و2006، ثم درسوا معدل الوفيات لديهم بعد 10 سنوات.