خلافات الأشرار.. بايدن لن يدعو نتنياهو للقائه، والأخير يرد بأن إسرائيل دولة مستقلة لا تتخذ قراراتها وفقاً للضغوط الأمريكية
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جرينتش+2 12:48
في محاولة لكسر إرادة المغرب.. حكومة نتنياهو تعتزم إعادة السفير “غوفرين” المُدان بالتحرش الجنسي الى الرباط
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