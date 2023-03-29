خلافات الأشرار.. بايدن لن يدعو نتنياهو للقائه، والأخير يرد بأن إسرائيل دولة مستقلة لا تتخذ قراراتها وفقاً للضغوط الأمريكية

واشنطن – قال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين، إن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها “مواصلة السير على هذا الطريق” في خطتها للإصلاح القضائي وأكد أنه لن يدعو رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض “على المدى القريب”.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بايدن شخصيا عن الإصلاح القضائي الذي خلق أزمة داخل إسرائيل التي شهدت مظاهرات عارمة خلال الأشهر القليلة الماضية، ما اضطر نتنياهو لتعليق التشريع يوم الاثنين بداية إضراب أثر على القطاعات الرسمية والخاصة الإسرائيلية، بينما دعت الولايات المتحدة لبناء إجماع واسع حول لخطة الإصلاح القضائي.

ويعتقد الخبراء أن قول بايدن أنه لن يوجه دعوة في المدى المنظور لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض، إنما يؤكد على مدى توتر العلاقات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن.

وردًا على ذلك قال نتنياهو في تصريح له أوردته وسائل إعلام عبرية، “إسرائيل دولة مستقلة تتخذ قراراتها بإرادة مواطنيها وليس على أساس ضغوط خارجية بما في ذلك من أعز أصدقائنا .. لقد عرفت الرئيس بايدن منذ أكثر من 40 عامًا وأنا أقدر سنواته العديدة من الالتزام تجاه إسرائيل. إن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة قوي ويتغلب دائمًا على الاختلافات في الرأي التي تظهر من وقت إلى آخر. الوقت بيننا، والحكومة برئاسي ملتزمة بتعزيز الديمقراطية من خلال إعادة التوازن المناسب بين السلطات الثلاث الذي نسعى لتحقيقه باتفاق واسع”. كما قال.

ومن جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المدعو إيتمار بن غفير رداً على بايدن: “عليهم أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة وليست نجمة أخرى في علم الولايات المتحدة”.

وقال السفير الاسرائيلي الاسبق في امريكا:” تلقيت إتصالات هاتفية من واشنطن بعضها من جمهوريين تقول: ” الى ان يثبت العكس نتنياهو يشكل خطرا وجوديا على دولة اسرائيل”.

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الى أن” الحكومة الحالية أفسدت علاقتهم مع الحليف الأقرب الولايات المتحدة على مدار عشرات السنين”.

فيما قال عضو كنيست آخر من الليكود في اتهامات خطيرة للرئيس الامريكي:” بايدن تجاوز خطا احمرا”.

واعلن عضو الكنيست من الليكود نيسيم فاتوري: ان” الرئيس بايدن متأثر باليسار والمعارضة في إسرائيل الذين ينوون تنفيذ انقلاب على الحكومة”.

وأضاف: “المعارضة تشكل تهديدا لحكومة الليكود من أجل الإطاحة بها، وتغذي الولايات المتحدة بأخبار كاذبة عن انقلاب على النظام القضائي في إسرائيل”.

وكان الرئيس بايدن قد صرح لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا العام أن أي تغييرات جوهرية في النظام القضائي الإسرائيلي يجب أن تستند إلى إجماع للحصول على الشرعية من الجمهور وتكون مستدامة.

وقال بايدن في ولاية كارولينا الشمالية حيث أطلق حملته للاستثمار في أمريكا : “مثل العديد من المؤيدين الأقوياء لإسرائيل ، أنا قلق للغاية. أنا قلق من أنهم (الإسرائيليون) يفعلون ذلك بشكل صحيح. لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق؛ لقد أوضحت ذلك نوعًا ما “.

وأضاف بايدن “آمل أن يتصرف رئيس الوزراء بطريقة يحاول فيها التوصل إلى حل وسط حقيقي ، لكن هذا لم يتضح بعد”.

وذكر موقع آكسيوس الأميركي أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رد على الرئيس الأميركي في وقت لاحق من يوم امس الثلاثاء قائلا “إسرائيل دولة مستقلة تتخذ قراراتها بناء على إرادة مواطنيها وليس على أساس ضغوط خارجية ، بما في ذلك من أعز أصدقائنا”.

وبحسب آكسيوس، قال نتنياهو في بيان إنه يعرف بايدن منذ 40 عاما ويقدر التزامه تجاه إسرائيل.

وأضاف أن التحالف الأميركي الإسرائيلي قوي ويتغلب دائما على الخلافات التي تظهر بين الحين والآخر.

وبحسب آكسيوس، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الولايات المتحدة ترحب بقرار نتنياهو تعليق التشريع ، لكنه أضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يُدعى إلى البيت الأبيض بعد عيد الفصح “لكنه تراجع عن جزء من ملاحظاته وقال إنه لم يتم تحديد موعد لمثل هذه الزيارة”.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه لا توجد خطة لزيارة رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو إلى واشنطن في الوقت الراهن.