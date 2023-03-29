توقعات بانخفاض أسعار المحروقات الشهر المقبل بالاردن

توقع المختص بقطاع المحروقات فهد الفايز، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار المشتقات النفطية أو انخفاضها بنسبة متواضعة، فيما توقع المختص هاشم عقل انخفاضها بشكل طفيف.

وقال الفايز لقناة “المملكة”، إن الانخفاض في حال حصل قد تصل نسبته من 1 -1.5%.

وأوضح أن الانخفاض الحاد الذي حصل على خام برنت لن ينعكس بشكل مباشر على أسعار المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن خام برنت يعد مؤشرا وليس مدخلا أساسيا في معادلة التسعير.

ولفت إلى أن لجنة تسعير المشتقات النفطية تصدر قراراتها أحياناً تحت تأثير “القرارات السياسية”، بعيدا عن اقتصاديات الأرقام وواقع تأثيرها تماشيا مع الحالة العامة لأوضاع المواطنين.

وعن أسعار المشتقات النفطية عالميا قال إن الأمور لن تخلوا من “مفاجآت” على أسعار المشتقات النفطية عالميا نهاية الشهر الحالي خاصة.

من جانبه توقع عقل، ردا على استفسارات “المملكة” انخفاض سعر البنزين 90 و95 بنسبة أقل من 1% والتي تصل إلى 6 فلسات لكل لتر، وانخفاض سعر لتر الديزل بنسبة 2.7% والتي تصل إلى 22 فلسا لكل لتر.

وأوضح عقل أن تقلبات سعرية حادة لخام برنت حدثت خلال الشهر الحالي ما بين انخفاض وعودة إلى الارتفاع، مبينا أن الخام بدأ بداية قوية مع بداية الشهر الحالي ومن ثم تراجعت الأسعار 11% نتيجة التطورات العالمية التي أدت إلى تراجع الطلب وهروب المضاربين بسبب حالات الإفلاس في الولايات المتحدة وشبح الإفلاس لبنك في أوروبا.

وأشار إلى أن هذه الانخفاضات مرشحة لمزيد من الانخفاض الطفيف مع نهاية الشهر الحالي.