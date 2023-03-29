خلافات الأشرار.. بايدن لن يدعو نتنياهو للقائه، والأخير يرد بأن إسرائيل دولة مستقلة لا تتخذ قراراتها وفقاً للضغوط الأمريكية
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جرينتش+2 12:48
اعتقال مشبوه جرح رجل أمن وشخصين أثناء القبض عليه في معان
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