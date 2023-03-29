اعتقال مشبوه جرح رجل أمن وشخصين أثناء القبض عليه في معان



عمان 28 آذار (بترا)- أُصيب ضابط صف وشخصان مدنيان من قبل أحد المشبوهين أثناء إلقاء القبض عليه في محافظة معان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّه في مساء امس الثلاثاء، اشتبهت إحدى دوريات البحث الجنائي في مدينة معان بأحد الأشخاص وعند محاولة إيقافه بادر على الفور بإطلاق عيارات نارية عشوائية باتجاه طاقم الدورية؛ ما أدى إلى إصابة ضابط صف من مرتبات البحث الجنائي وشخصين مدنيين كانا في المكان وجميع إصاباتهم بمنطقة الأقدام وجميعهم قيد العلاج.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم التعامل معه على الفور، وإلقاء القبض عليه، وضبط السلاح الناري المُستخدم وما زال التحقيق جارياً.