إصابة طفيفة في نابلس.. العدو يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ونفذت تلك القوات عملية اقتحام واسعة في مدينة نابلس، طالت عدة مناطق، وتركزت في المنطقة الشرقية، وأطراف البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن عنان السوداني من منزله في مخيم عسكر القديم شرق نابلس، بعد أن حاصرته وطالبت نجله بتسليم نفسه والذي لم يعتقل لعدم وجوده في البيت.

كما حاصرت تلك القوات منزلًا في محيط المقبرة الشرقية على أطراف البلدة القديمة، قبل أن تعتقل الشاب عبدالله أبو صافي، فيما اعتقل عبد الله عمار فرج جنوب نابلس.

وأصيب شاب بجروح طفيفة بشظايا رصاصة وعولج ميدانيًا بمخيم عسكر القديم، كما ذكر الهلال الأحمر في نابلس.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لنابلس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المحررين علي عطا الريماوي، ووهبي الريماوي، في أعقاب اقتحام منزليهما في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات الزبابدة وقباطية ومركة في جنين، وسط تعرضها لإطلاق نار من قبل المقاومين.

واعتقلت تلك القوات الشاب قصي معالي.

كما اقتحمت بعض قرى الخليل وسط أنباء عن اعتقال مواطنين.

بينما اعتقل الشاب محمود أبو جاموس من قرية العوجا شمالي أريحا.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتية، جهاد شادي بشارة، ومحمد شادي بشارة، وعبد الرحمن رامي حجازي، وعبد الله محمد حجازي، وعبد أشرف زحايقة، وجميعهم من بلدة جبل المكبر.