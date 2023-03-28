“وطنٌ اسمه فيروز”.. كتاب من أصدار مؤسّسة الفكر العربي/ رابط

ليس الوطنُ دوماً حيّزاً جغرافيّاً وعلامة انتماء على بطاقةِ هويّةٍ أو جواز سَفَرٍ.

وبعضُ الأوطان لا يتجسّدُ في أرضٍ أو على خريطة. وبعضُها ليس بالضرورة كياناً ماديّاً وملموساً: ثمّة أوطانٌ هي دنيا مأهولةٌ بالرؤى والأحلام، وسماءٌ متخيّلةٌ، بقمرٍ ونجوم. هكذا هو “وطن” فيروز، وطنٌ واقعيٌّ وعالمٌ مثاليٌّ رَسمَه الرحابنة، وتولّت “جارة القمر” نقلنا إلى ساحاته وفضاءاته.

تحت عنوان “وطنٌ اسمه فيروز”، تُطلق مؤسّسة الفكر العربي إصداراً خاصّاً من دوريّة “أفق”، يتضمّن مجموعةً من المقالات والدراسات والشهادات التي تتناول مختلف جوانب مسيرة فيروز الغنائيّة ورحلتها الفنيّة، بمشاركة كوكبةٍ من الكتّاب والباحثين والنقّاد العرب الذين أجمعوا على الاعتراف بفرادة فيروز، صوتاً وأداءً، وبعبقريّة الرحابنة، نصوصاً وألحاناً وموسيقى. وزيَّنت الإصدار باقةٌ من الرسومات المستوحاة من حياة فيروز وأغانيها.

يأتي هذا الإصدار كبادرة تكريمٍ للسيّدة فيروز وتقديراً لجهود الذين أسهموا في اكتشاف موهبتها الفريدة وإطلاقِ مسيرتها الفنيّة المتألّقة وفي طليعتهم ثلاثيّ الرحابنة، عاصي ومنصور وزياد. ويسعى “وطنٌ اسمه فيروز”، من خلال تعدّد الكتّاب وتنوّع مقالاتهم ومقارباتهم، إلى الإحاطة بتجربة فيروز من زوايا متعدّدة، ما يجعله مرجعاً يرفد قرّاءه بالجديد والمفيد والممتع. أمّا اختيار ظاهرة فيروز والرحابنة بالذّات موضوعاً لهذا الإصدار الخاصّ، فلأنّهم خير مَن يمثّل وجهاً من ألمع وأجلى وجوه منظومة المشترَكات الثقافيّة العربيّة التي تسعى مؤسّسةُ الفكر العربيّ

إلى إبرازها.

“وطنٌ اسمه فيروز” هو إصدارٌ خاصٌّ من دوريّة ” أفق” ومُتاحٌ للجميع على هذا الرابط