مسؤولون أمريكيون سابقون (من أصدقاء اللوبي اليهودي) يطالبون بايدن بالتدخل لوقف مسيرة التطبيع العربية مع سوريا
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“وطنٌ اسمه فيروز”.. كتاب من أصدار مؤسّسة الفكر العربي/ رابط
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