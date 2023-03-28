طقس مشمس ولطيف اليوم الثلاثاء وبارد وغائم الأربعاء والخميس

عمان – ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم الثلاثاء، لتسود أجواء مشمسة غالبا، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تسود المملكة يوم غدٍ الأربعاء، رياح شمالية غربية نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، وتنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر تدريجيا كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة.

ويطرأ يوم الخميس، انخفاض آخر على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 7-8 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً في اغلب المناطق، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح ولفترة قصيرة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة، باردة بوجه عام ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في ساعات الصباح وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 8، وفي مرتفعات الشراة 16 – 7، وفي مناطق البادية 23 – 11، وفي مناطق السهول 21 – 12، وفي الأغوار الشمالية 27 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 18، وفي البحر الميت 28 – 17، وفي خليج العقبة 29 – 17 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة