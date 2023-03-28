التربية: لا تغيير على مواعد الإمتحانات المدرسية بشهر رمضان

أوضح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة إنه لم يطرأ أي تغيير بشأن موعد امتحانات طلبة في المدارس خلال شهر رمضان المبارك.

وقال كنانة، اليوم الثلاثاء، أنه لم تجر العادة خلال السنوات الماضية أن يتم ترحيل أو تأجيل امتحانات طلبة المدارس خلال شهر رمضان.

وأكد كنانة أن الامتحانات يجب أن تعقد في موعدها لضمان سير الخطة التعليمية، وفق التقويم الدراسي السنوي المعتمد منذ بداية العام الدراسي من قبل الوزارة .

جدير بالذكر أن المدارس تعقد، خلال الفترة الحالية، اختبارات الشهر الثاني لطلبة الصفوف الأساسي والثانوي في المدارس