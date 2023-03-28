أستشهاد الشاب عمير لولح، اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته الخطيرة لدى اقتحام قوات العدو نابلس أواخر الشهر الماضي

نابلس – استشهد شاب، فجر اليوم الثلاثاء، متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال قبل شهر في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

فقد أعلنت مصادر طبية وعائلية متطابقة، اليوم، عن ارتقاء الشاب عمير لولح متأثراً بإصابته الخطيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في 22 من الشهر الماضي، والتي نفذ خلالها مجزرة استشهد خلالها 11 مواطناً.

وبحسب مصادر محلية، فإن لولح، وهو من بلدة زواتا، كان يتعالج في مستشفى النجاح، منذ أن أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة وبلدتها القديمة، بتاريخ 22 من فبراير/ شباط الماضي.

وكان 11 مواطناً استشهدوا وأصيب العشرات، قبل حوالي شهر، خلال اقتحام مفاجئ نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية حينها، باستشهاد 11 مواطناً وإصابة 102 آخرين، بينهم 6 في حالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال في نابلس.

وأوضحت أن الشهداء هم: الشهيد المسن عدنان سبع بعارة (٧٢ عامًا)، والشهيد محمد خالد عنبوسي ( ٢٥ عامًا)، والشهيد تامر نمر أحمد ميناوي ( ٣٣ عامًا)، والشهيد مصعب منير محمد عويص (٢٦ عامًا) والشهيد حسام بسام اسليم (٢٤ عامًا)، والشهيد محمد عمر أبو بكر (٢٣ عامًا)، والشهيد وليد رياض حسين دخيل (٢٣ عامًا) والشهيد المسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر (٦١ عامًا)، والشهيد الطفل محمد فريد شعبان (١٦ عامًا)، والشهيد جاسر جميل عبد الوهاب قنعير (٢٣ عامًا)، المسن عنان شوكت عناب (66 عامًا).