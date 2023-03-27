واشنطن شديدة القلق.. الفوضى تجتاح الكيان الصهيوني، ونتنياهو يقع في شر أعماله ويستعد للإنتقال الى مزبلة التاريخ
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طقس غائم وبارد اليوم الاثنين، ولطيف غداً وغائم بعده
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