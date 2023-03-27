طقس غائم وبارد اليوم الاثنين، ولطيف غداً وغائم بعده

عمان – تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئياً في اغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب، ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم غد الثلاثاء، وتسود أجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في اغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة، مثيرة للغبار ،خصوصا في مناطق البادية.

ويطرأ الخميس، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 6، وفي مرتفعات الشراة 12 – 5، وفي مناطق البادية 21 – 11، وفي مناطق السهول 19 – 10، وفي الأغوار الشمالية 24 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 17، وفي البحر الميت 24 – 16، وفي خليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية.

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