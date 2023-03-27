بوغدانوف يكشف عن لقاء روسي سوري تركي إيراني على مستوى نواب وزراء الخارجية أوائل شهر نيسان المقبل

كشف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، بأن المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا الاتحادية وسوريا وتركيا وإيران قد تجرى في موسكو في أوائل أبريل/ نيسان المقبل.

وقال بوغدانوف لوكالة “سبوتنيك” ردا على سؤال بشأن احتمال عقد مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء الخارجية في صيغة روسيا وتركيا وسوريا وإيران: “نحن نستعد. قريبا”.

وأضاف نائب الوزير: “أعتقد أنه في بداية أبريل، في موسكو، ستكون هذه المشاورات من أجل التحضير للاجتماع الوزاري”.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجرياه السبت الماضي، الوضع في سوريا، وتم التأكيد على أهمية استمرار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وجاء في بيان الكرملين: “تم التطرق إلى المشكلة السورية، وتم التأكيد على أهمية استمرار عملية تطبيع العلاقات التركية السورية. وأكد الرئيس التركي (في حديث مع بوتين) على دور الوساطة البناء لروسيا في هذا الصدد”.

كما أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للديناميكية الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك إمدادات الغاز وبناء محطة أكويو للطاقة النووية.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، بأن الجانب الروسي اقترح تأجيل اجتماع وفود تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو، ووافقت أنقرة على الاقتراح.

وكانت قناة “تي أر تي خبر” التلفزيونية التركية قد أفادت في وقت سابق بأن اجتماع الوفود سيعقد في موسكو يومي 15 و 16 آذار/ مارس، وفي وقت لاحق، أفادت قناة “إن تي في” التركية بأن اجتماع الوفود حول التسوية السورية المقرر عقده يوم الخميس قد تأجل لأسباب فنية.