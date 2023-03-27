الأردن على موعد مع أجواء باردة جداً الخميس المقبل

مُتخوفاً من تفكك الجيش.. رئيس الأركان الإسرائيلي يناشد قادته وجنوده "التحلي بالمسؤولية في هذا الوقت العصيب"
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