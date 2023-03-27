الأردن على موعد مع أجواء باردة جداً الخميس المقبل

أفاد موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، بمتابعته لحركة الكتل الهوائية التي تشير إلى وجود كتلة هوائية ذات درجات حرارة باردة بشكل لافت وغير معتاد وصولها إلى منطقة شرق البحر الأبيض المُتوسط في مثل هذا الوقت من العام.

وقال طقس العرب إن الكتلة الهوائية الباردة، مندفعة من أواسط أوروبا، وتؤثر على الأردن اعتبارا من ليلة الأربعاء/الخميس وتمكث في المنطقة مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف أن تحرك هذه الكُتلة الهوائية بهذا الشكل والمسار، سيهوي بدرجات الحرارة نهار الخميس بشكل ملموس و حاد بالمُقارنة عما كانت عليه الحال الأيام الماضية وتُصبح أقل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 5-7 درجات مئوية.

وأشار إلى أن الكتلة الهوائية الباردة، تُصاحبها تغير في الأجواء ليُصبح كأنه شتوي و لكنه دون أن يترافق بأي هطولات مطرية هامة، إذ يكون الطقس باردا بوجه عام في أغلب المناطق مع هبوب رياح نشطة أحيانا.

كما سيكون تأثير هذه الكتلة واضحا بشكل كبير في ساعات الليل، إذ يكون الطقس ليلا باردا للغاية في مناطق عِدّة، وشديد البُرودة في المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية (جبال الشراه) بحيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى هناك لتقترب من الصفر المئوي.